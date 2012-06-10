يتميز نظام المقررات في التعليم الثانوي بامكانية تقديم ثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي بحيث يكون الفصلان الأول والثاني
إجباريين لطلاب نظام المقررات ، ويقدم الفصل الصيفي اختياريا للطلاب الذين لديهم أسباب تدعوهم للدراسة في الفصل الصيفي
كالتخرج أو التأخر في برنامج الخطة الدراسية. ومن هذا المنطلق رأت إدارة التعليم الثانوي ضرورة إعداد لائحة للفصل الصيفي تسعى إلى
تحديد الضوابط وتنظيم القواعد و الإجراءات وإقرار الأحكام العامة في المجالات الإدارية والتعليمية والمالية.
أولا: الأهداف
-1 إتاحة الفرصة للطلاب لتسريع تخرجهم حيث يتيح البرنامج إمكانية تخرجهم في خمسة فصول دراسية ) سنتين ونصف ( بإضافة فصل صيفي أو فصلين صيفيين.
2.تعويض تأخر بعض الطلاب عن زملائهم في الخطة الدراسية.
. 3 استثمار وقت الإجازة الصيفية بما يفيد الطلاب.
ثانيا الأنظمة والتعليمات:
.1 يبدأ الفصل الدراسي الصيفي بعد أسبوع من انتهاء اختبارات الفصل الدرا سي الثاني.
.2 يشترط لفتح الفصل الصيفي في المدرسة الثانوية أن يبلغ العدد 100 طالب.
.3 تكون مدة الفصل الدراسي الصيفي ثمانية أسابيع دراسية كاملة.
.4 تكون فترة الحذف والإضافة في الأسبوع الأول من في الفصل الصيفي.
.5 تخصص 3 أيام للاختبارات التحريرية في نهاية الفصل الدراسي الصيفي بعد الأسبوع الثامن.
.6 يسمح للطالب في الفصل الصيفي التسجيل لمقرر واحد كحد أدنى، و 3 مقررات كحد أعلى
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وقت التسجيل :
يبدأ التسجيل في مقر ثانوية الملك فهد بالخرج يوم السبت
الموافق 19/ 7/ 1433هـ
وينتهي بانتهاء دوام يوم الاثنين الموافق 21/ 7 /1433هـ
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التعليقات 1
منصور مسلط منصور
24/05/2017 في 9:05 م[3] رابط التعليق
الى مدرسه الملك فهد انا طالب في ثانويه ابن باز في الدمام واريد دراسه ترم صيفي لديكم بسبب ان ابي في دوره عسكريه بالحد الجنوبي (مهمه عسكريه )
وارجو منكم الموافقه واعلامي بالمستلزمات التي يجب علي احظارها
وشكرا
سائلين الله لكم ولنا دوام الصحه
الرقم ٠٥٠٩٧١٩٤٠٢
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