الخرج اليوم تبارك للأخ بندر بن عبدالرحمن البويكير بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الخامسة بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بمحافظة الخرج وتزف له أجمل التهاني والتبريكات .. متمنين له مزيدا من المراتب العليا وسائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة وطننه الغالي والتوفيق في حياته العملية والمهنية .
(ب)
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بندر البويكير الى المرتبة الخامسة
بندر البويكير الى المرتبة الخامسة
عبدالرحمن البعيحان :
الخرج اليوم تبارك للأخ بندر بن عبدالرحمن البويكير بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الخامسة بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بمحافظة الخرج وتزف له أجمل التهاني والتبريكات .. متمنين له مزيدا من المراتب العليا وسائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة وطننه الغالي والتوفيق في حياته العملية والمهنية .
الخرج اليوم تبارك للأخ بندر بن عبدالرحمن البويكير بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الخامسة بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بمحافظة الخرج وتزف له أجمل التهاني والتبريكات .. متمنين له مزيدا من المراتب العليا وسائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة وطننه الغالي والتوفيق في حياته العملية والمهنية .
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التعليقات 15
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01/05/2012 في 8:57 م[3] رابط التعليق
مبروك والف مبروك
طلعت من المقبره المرتبه الخامسه
راحت أعمارنا بنتقاعد وحنا بالذخامسه ياديون الخدمه المدنيه
ماتشوفون حل لذا المرتبه
أسعفو وزارة الزراعه مساكين موظفينهم تقاعدو وهم في الخامسه
أعرف واحد في مديرية الزراعه بالخرج الأن كمل ثلاثة عشر عام وهو بالخامسه تصدقون
واحد بيطري أسمه على من الأحساء جلس في الخامسه خمسة عشر عام
😉 😉 😉 😉 😉
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02/05/2012 في 3:02 ص[3] رابط التعليق
الــــــــف مبــــــــــــــــروك يــــابـــــــوريـــــــــان ,
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01/05/2012 في 12:04 م[3] رابط التعليق
تستاهل يابندر بس متى تعزمنا على العشاء والمفاطيح والعلوم الزينة نبغى الدعوة عامة للجميع
يالله بالتوفيق
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01/05/2012 في 1:46 م[3] رابط التعليق
يستاهل كل خير أخوي أبو ريان
رجل قمة في الأخلاق ومحبوب لدى الكل وحريص كل الحرص على مايصب في مصلحة المحافظه
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01/05/2012 في 3:25 م[3] رابط التعليق
الف مبروك يبو ريان تستاهل والله يوفقك
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01/05/2012 في 9:00 ص[3] رابط التعليق
الف مبروووووووك مليون ترقيه المرتبة الخامسة
محبك صالح الشملان;) 😉 😉
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01/05/2012 في 7:46 ص[3] رابط التعليق
الف الف مبروك وتستاهل
(يامبدع التصوير)
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01/05/2012 في 7:45 ص[3] رابط التعليق
يستاهل الاخ بندر
قمة الادب والتواضع المقرون بالعمل الدؤوب لرقي المحافظة
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01/05/2012 في 3:06 ص[3] رابط التعليق
مبروك وعقبال المراتب العليا
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01/05/2012 في 11:31 ص[3] رابط التعليق
الف مبروووووك ي ابو ريان وتستاهل واللة كل خير
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02/05/2012 في 5:02 م[3] رابط التعليق
الف الف الف الف مبروك يابو ريان
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02/05/2012 في 11:10 م[3] رابط التعليق
ماشاءالله كل هذا المدح في بندر
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03/05/2012 في 6:27 م[3] رابط التعليق
مبروك ابو ريان تستاهل كل خير
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05/05/2012 في 8:06 ص[3] رابط التعليق
مبروووووووووووووووووووووووووك ابو ريان
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متعب البويكير
28/10/2017 في 3:25 م[3] رابط التعليق
مبروك لاخوي ولمحزمي جعل عمره طويل ❤️
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