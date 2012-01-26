افتتح الشيخ زيد بن عبدالعزيز المانع مكتب المانع للعقارات بالدلم عصر اليوم الخميس بحضور رجال العقار ومدراء المكاتب العقارية وعدد من المستثمرين العقاريين ووجوه المجتمع
وقد رحب الشيخ المانع بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة مشيدا بما تشهده مدينة الدلم من أنشطة وطفرة عقارية شاملة في بيع الأراضي والمزارع والتشييد والبناء
داعيا المكاتب العقارية بالدلم إلى التعاون وتبادل الخبرات وتوظيف الشباب مؤكدا على أهمية المصداقية في العروض العقارية والبيع والشراء مثمنا حضور العقاريين
كما قام الشيخ المانع بتكريم صحيفة الخرج اليوم التي تلقت الدعوة لحضور مناسبة الافتتاح حيث تم تقديم درعين للصحيفة والزميل فهد الموسى وتم أيضا تكريم الحضور
التعليقات 20
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26/01/2012 في 3:14 م[3] رابط التعليق
مبروك ترى العقار نام بس اكتب عقد50ريال الان زاد صار 100ريال
بعداشهر خبر تسكيره
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26/01/2012 في 4:41 م[3] رابط التعليق
شوي يكتبوا في الخبر يوجد لدينا فيلا للبيع ما صار خبر هذي دعاية للمكتب ويا صبر الارض اللي تمشي عليها يا المدعو الوسى
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26/01/2012 في 4:47 م[3] رابط التعليق
ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك الافـــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
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26/01/2012 في 6:28 م[3] رابط التعليق
نبارك لك أبو ياسر
ونهنئك على الافتتاح المميز
تمنياتي لك بالتوفيق
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26/01/2012 في 6:48 م[3] رابط التعليق
نبارك لك يابو ياسر افتتاح مكتب
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26/01/2012 في 6:58 م[3] رابط التعليق
نبارك لك يا ابو ياسر بمناسبه افتتاح المكتب
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26/01/2012 في 7:57 م[3] رابط التعليق
ابي افهم ماهي الفائده من عرض هذا الخبر …
كل واحد بيفتح محل بيصير له خبر …
وشكرا على التغطيه المميزه من الاستاذ فهد الموسي ..
انتهينا من الغنيم وجينا في المانع …
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26/01/2012 في 10:41 م[3] رابط التعليق
طيب انا بعد اسبوع بفتتح المكتب حقي بتسوون لي مثل الشيخ برسل لكم دعوة
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27/01/2012 في 12:27 ص[3] رابط التعليق
ما شاء الله افتتاح مبااارك
الله يووفقك ويطرح لك فيه البركه 😎
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27/01/2012 في 12:36 ص[3] رابط التعليق
ربببي يوووفقك
افتتاح جمميل
الله معك يالمانع 😎
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28/01/2012 في 8:12 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة للجميع
الف مبارك وتستاهل كل خير وفالك انشاء الله النجاح الدائم وفي الحقيقة من أروع المكاتب وأنشطها رغم حداثتة .
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28/01/2012 في 11:51 ص[3] رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله
أعلن تعاملي مع مكتبكم فقط
لعدة اسباب اهمها
القناعة
والامانة
والصدق
والخوف من الله
وعدم حسد الآخرين
بارك الله لكم
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28/01/2012 في 12:21 م[3] رابط التعليق
ما شاء الله تبارك الله هذا بنك ولا مكتب عقار
افتتاح مكتب عقاااااار وش يعني ؟:eek: :crazy: :crazy:
عموماً الله يوفقهم ……………………………………………
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28/01/2012 في 5:45 م[3] رابط التعليق
الف الف مبروووك ياابو ياسر هدايا وحركات الله يوفقك وييسر امرك
بصراحه مافيه مثل إفتتاحك وفرحتك بإستقبال ضيفك وموب مستغرب منك هذا طبعك؟!
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29/01/2012 في 4:13 ص[3] رابط التعليق
انا بفتح لي بسطه ابيع فيها ترنج بتسون لي تغطيه ؟؟؟؟
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29/01/2012 في 6:43 م[3] رابط التعليق
مـاشاءالله
مبروك لـ ابو يـآسر 😎
والله يبارك له
ويبعد عنه العين
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02/02/2012 في 2:01 ص[3] رابط التعليق
إنت يالشعب غيران ولا وش سالفتك قل ماشاء الله يالنظول خفنا منك:eek: الله يفكه من عيونك لا إله إلا الله
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03/02/2012 في 4:45 م[3] رابط التعليق
مشاء الله 😎
الله يطعمك خيره ويكفيك شره
فاااااااالك المليون يااااااارب
والله طلعت مشهور يااا نذير:lool:
شنو رايك تحطوني سكرتيره هع:lool:
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03/02/2012 في 7:45 م[3] رابط التعليق
ألف مبروووك يا يوسف
وأتمنى لك التوفيق والسداد
فما عرفناك إلا شهما كريما أميناً محباً للخير
حرسك الله من كل عين وشفاك الله من كل بأس
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الخالدي
29/07/2017 في 12:36 ص[3] رابط التعليق
رحم الله زيد بن عبدالعزيز المانع ( والد يوسف ) نعم الرجل توفي في عام ١٤٣٨ . طيب القلب وسيع الصدر لا يغلط ولا يخطىء على اخد
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