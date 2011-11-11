تبدأ قيادة القوات البرية الملكية السعودية غدا تلقي طلبات الراغبين في التسجيل لدى مركز ومدرسة المظليين والقوات الخاصة في الشمالية والغربية، لنحو 500 وظيفة في القطاع.
وحددت القوات البرية نحو أسبوعين كحد أقصى لاستقبال الطلبات في كل من مكتب التجنيد في الخرج، معهد سلاح الصيانة في الطائف، معهد سلاح المدفعية في المنطقة الجنوبية ومركز ومدرسة سلاح المهندسين في المنطقة الشمالية.
واشترطت قيادة القوات البرية على المتقدم أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة فأعلى، سعودي الأصل والمنشأ، لا يقل عمره عن 18 سنة، ولا يزيد عن 27 سنة، وأن لا يكون طوله دون 165 سم، والوزن ما بين 60 ــ 90 كجم، بتناسب الوزن مع الطول، وتكون لياقته البدنية عالية.
وأوضحت أن المقبولين سيجري تعيينهم على وظائف طلبة، تعيينهم حسب مؤهلاتهم العلمية، وطالبت المتقدمين باصطحاب الشهادة الدراسية، مشهد حسن السيرة والسلوك، ثماني صور شمسية مقاس 4 في 6 كاشف الرأس، بطاقة الأحوال المدنية، صور من شهادات الدورات التي حصل عليها المتقدم، كدورات الحاسب الآلي أو الإلكترونيات أو الميكانيكا وما يماثلها، أو رخص القيادة العمومية.
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غداً .. القوات البرية تستقبل طلبات التوظيف في مكتب التجنيد بالخرج
تبدأ قيادة القوات البرية الملكية السعودية غدا تلقي طلبات الراغبين في التسجيل لدى مركز ومدرسة المظليين والقوات الخاصة في الشمالية والغربية، لنحو 500 وظيفة في القطاع.
تبدأ قيادة القوات البرية الملكية السعودية غدا تلقي طلبات الراغبين في التسجيل لدى مركز ومدرسة المظليين والقوات الخاصة في الشمالية والغربية، لنحو 500 وظيفة في القطاع.
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التعليقات 6
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11/11/2011 في 6:46 م[3] رابط التعليق
الله يعين على الزحمه والحوادث
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26/11/2011 في 8:45 م[3] رابط التعليق
iiهههههههه0000هههههههههههههههههههههههههه:D
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21/04/2012 في 2:04 م[3] رابط التعليق
ياشباب انا ابي دورة سلاح المشاه انا سويت كشف سلمت جميع الوراق مكتب التجنيد في الخرج 1433/2/15 الحد الحين ما عطونا خبر 😉
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10/02/2013 في 6:49 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم يا اخوان الي عنده شهاده سادس وعنده رخصه عمومي نقل ثقيل يقبل في سلاح النقل
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10/02/2013 في 6:49 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم يا اخوان الي عنده شهاده سادس وعنده رخصه عمومي نقل ثقيل يقبل في سلاح النقل
0558942419;) 😉 😉 😉 😉 😉
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عاكس خط
31/05/2017 في 3:43 ص[3] رابط التعليق
اسلام عليكم
شهر مبارك عليكم
متى يفتح التسجيل بشهادة
ثالث متوسط
إذا أحد عنده خبر فضلا وليس امرا لايبخل بالرد
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