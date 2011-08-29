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التعليقات 13
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24/11/2011 في 12:06 م[3]
رابط التعليق
ابحث عن وظيفية معلمة رياض اطفال
ومعى شهادة خبرة
ومعى دورات كمبيوتر
وحاصلة على بكالوريوس تربية قسم رياض اطفال
(0)
الرد
29/08/2011 في 3:36 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ممكن اعرف السعر للفصل الواحد
29/08/2011 في 8:32 م[3]
رابط التعليق
الله يوفقكم:lool:
30/08/2011 في 1:30 ص[3]
رابط التعليق
الروضه 2000 التمهيدي 2500 الحضانه 2500
30/08/2011 في 11:31 ص[3]
رابط التعليق
اتوقع سعر معقول كم السعر للترم الواحد
05/09/2011 في 6:09 م[3]
رابط التعليق
والله وبالله ويشهد علي الله فيما اكتب ان حضانة براعم الخرج اسوء حضانه سجلت بنتي عندهم وكان دوامي ينتهي الساعه ثنتين الظهر وباتفاق معاهم لكن بعد ماستلموا فلوسهم صرت اجي الاقي بنتي مع الحارس وعمرها اربع شهور والاقي البامبرز حقها عليها منالصباح لم يتغير وكذالك ملابسها والله اني لا اتبلاهم بشي واني محاسبه على ما اقول والاطفال اللي بالصور هذولا عيال صاحبة الحضانه اسمهاعيده و يمينا بالله ورب الكعبة الشريفه انهم مايخافون الله انصح كل ام ماتسلم اططفالها لهم ناس ماتخاف الله الا هل بلغت اللهم فاشهد
06/09/2011 في 6:35 م[3]
رابط التعليق
بصرحة روضة قمة في الأبداع كانوا أبنائي فيها العام الماضي وخاصة المالكة لروضة وكذالك مديرة الروضة والمعلمات قمة في التواضع مع الاطفال بصرحة أنصح فيها الله يوفقهم .. يارب
07/09/2011 في 11:19 ص[3]
رابط التعليق
الشهادة لله بصراحة كلمة روعة قليلة عليها , العام كان ولدي فيها والحين دخلت بنتي حضانة , ويكفي تعامل الموظفات شي راقي بصراحة , الله يوفقهم
09/09/2011 في 4:47 م[3]
رابط التعليق
السلام عليكم
طيب الى اعرفه تصريح براعم حضانه فقط وشلون صارو روضة الله يرزقهم كل خير
10/09/2011 في 7:23 م[3]
رابط التعليق
انا حابه ادخل اطفالي بهذي الروضه سمعت انها حلوه ابقى راي احد جربها بصراحه 😎 :lool: ( ) 😉 😮
11/09/2011 في 9:39 ص[3]
رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أنا أم لطفل موجود في تلك الحضانه والشهادة لله سبحانه وتعالى قمع الابداع والروعه ويكفي أن الكادرسعودي 100%وهذا شي ممتازوأنا أناقض الاخت مضاوي
على ذلك وأنا ماأستلم طفل الا في وقت متاخر وأجده في قمه النظافه ومع الحضانه
نفسها بالعكس أناأشيد باأن أفضل حضانه في الخرج حضانه براعم الخرج الاهليه
وكافي الاحترام والاهتمام بالطفل .بس انا انصح التسجيل فيها لان الحضانات جدا أمينات وحريصين ع الاطفال.:lool:
ام سارة
16/09/2017 في 7:23 ص[3]
رابط التعليق
بنتي عمره سنة وأربعة اشهر تدخل عندكم
وكم أسعار لتسجيل عندكم
16/09/2017 في 7:28 ص[3]
رابط التعليق
ابي استفسر متى تسجيل
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
التعليقات 13
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24/11/2011 في 12:06 م[3] رابط التعليق
ابحث عن وظيفية معلمة رياض اطفال
ومعى شهادة خبرة
ومعى دورات كمبيوتر
وحاصلة على بكالوريوس تربية قسم رياض اطفال
(0)
(0)
29/08/2011 في 3:36 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ممكن اعرف السعر للفصل الواحد
(0)
(0)
29/08/2011 في 8:32 م[3] رابط التعليق
الله يوفقكم:lool:
(0)
(0)
30/08/2011 في 1:30 ص[3] رابط التعليق
الروضه 2000 التمهيدي 2500 الحضانه 2500
(0)
(0)
30/08/2011 في 11:31 ص[3] رابط التعليق
اتوقع سعر معقول كم السعر للترم الواحد
(0)
(0)
05/09/2011 في 6:09 م[3] رابط التعليق
والله وبالله ويشهد علي الله فيما اكتب ان حضانة براعم الخرج اسوء حضانه سجلت بنتي عندهم وكان دوامي ينتهي الساعه ثنتين الظهر وباتفاق معاهم لكن بعد ماستلموا فلوسهم صرت اجي الاقي بنتي مع الحارس وعمرها اربع شهور والاقي البامبرز حقها عليها منالصباح لم يتغير وكذالك ملابسها والله اني لا اتبلاهم بشي واني محاسبه على ما اقول والاطفال اللي بالصور هذولا عيال صاحبة الحضانه اسمهاعيده و يمينا بالله ورب الكعبة الشريفه انهم مايخافون الله انصح كل ام ماتسلم اططفالها لهم ناس ماتخاف الله الا هل بلغت اللهم فاشهد
(0)
(0)
06/09/2011 في 6:35 م[3] رابط التعليق
بصرحة روضة قمة في الأبداع كانوا أبنائي فيها العام الماضي وخاصة المالكة لروضة وكذالك مديرة الروضة والمعلمات قمة في التواضع مع الاطفال بصرحة أنصح فيها الله يوفقهم .. يارب
(0)
(0)
07/09/2011 في 11:19 ص[3] رابط التعليق
الشهادة لله بصراحة كلمة روعة قليلة عليها , العام كان ولدي فيها والحين دخلت بنتي حضانة , ويكفي تعامل الموظفات شي راقي بصراحة , الله يوفقهم
(0)
(0)
09/09/2011 في 4:47 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
طيب الى اعرفه تصريح براعم حضانه فقط وشلون صارو روضة الله يرزقهم كل خير
(0)
(0)
10/09/2011 في 7:23 م[3] رابط التعليق
انا حابه ادخل اطفالي بهذي الروضه سمعت انها حلوه ابقى راي احد جربها بصراحه 😎 :lool: ( ) 😉 😮
(0)
(0)
11/09/2011 في 9:39 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أنا أم لطفل موجود في تلك الحضانه والشهادة لله سبحانه وتعالى قمع الابداع والروعه ويكفي أن الكادرسعودي 100%وهذا شي ممتازوأنا أناقض الاخت مضاوي
على ذلك وأنا ماأستلم طفل الا في وقت متاخر وأجده في قمه النظافه ومع الحضانه
نفسها بالعكس أناأشيد باأن أفضل حضانه في الخرج حضانه براعم الخرج الاهليه
وكافي الاحترام والاهتمام بالطفل .بس انا انصح التسجيل فيها لان الحضانات جدا أمينات وحريصين ع الاطفال.:lool:
(0)
(0)
ام سارة
16/09/2017 في 7:23 ص[3] رابط التعليق
بنتي عمره سنة وأربعة اشهر تدخل عندكم
وكم أسعار لتسجيل عندكم
(0)
(0)
ام سارة
16/09/2017 في 7:28 ص[3] رابط التعليق
ابي استفسر متى تسجيل
(0)
(0)