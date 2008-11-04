بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية في استقبال طلبات التوظيف عن بعد في شركات القطاع الخاص للنساء من حاملات الشهادة الجامعية والثانوية برواتب شهرية تبدأ من 2000 ريال يدفع الصندوق 50 % منها ، حيث سيتم تحويل نحو 50 ألف وظيفة غير نظامية كانت تعمل فيها النساء عن بعد دون عقود رسمية الى وظائف نظامية وفق عقود محددة ومميزات . وتشمل تلك الوظائف مهنًا تراعي خصوصية النساء منها : مبرمجات ومسوقات على الهاتف ومصممات برامج .
وقال هشام لنجاوي مدير فرع صندوق المراد البشرية بمنطقة مكة المكرمة :إن الوظائف المتاحة عن بُعد تستهدف المرأة لإيجاد وظائف برواتب مناسبة يقوم الصندوق بدعم تلك الوظائف أسوة بالوظائف الأخرى كدعم الرواتب من خلال دفع 50 % من راتب الموظفات المقرر بالعقد من قبل الشركة .
وأشارت مصادر في الإدارة الرئيسية لصندوق الموارد البشرية الى أن الصندوق أعتمد نظام العمل عن بُعد وقام بدعوة جميع الشركات للاشتراك في البرنامج والاستفادة من دعم الصندوق الذي حدد وظائف معينة يمكن تصنيفها في هذا المجال وهي وظائف : القياس كالمسوق – مدخل بيانات – خدمات عملاء هاتفية – مبرمج – مطور مواقع – وبيع برامج بنكية .
من جانبه قال عبدالعزيز الحارثي ” مدير مكتب توظيف ” إن عمل المرأة عن بعد ليس جديد في الشركات ولكن الجديد هو تطبيقه بشكل نظامي حيث إن غالبية التسويق والإعلان والبنوك لديهم مسوقات ويعملن بطرق غير نظامية وبرواتب منخفضة أو الاعتماد على نسبة محددة من بيع المنتج الأمر الذي ساهم في ضياع حقوق كثير من العاملات لعدم استطاعتهن التقديم للمحاكم العمالية ، حيث سيساهم في تحويل أكثر من 50 ألف وظيفة غير نظامية في المدن الكبرى يعملن في وظيفة مبرمجات ومسوقات وعملاء هاتف إلى وظائف رسمية.
التعليقات 79
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04/11/2008 في 9:21 م[3] رابط التعليق
اتمنى منكم توضيح الية التقديم لهذه الوظائف
وكل الشكر لكم ،،
(1)
(0)
05/11/2008 في 11:13 ص[3] رابط التعليق
اخ عبدالسلام يمكنك زيارة موقع صندوق تنمية الموارد البشرية على الرابط التالي
http://www.hrdf.org.sa
(0)
(0)
11/12/2008 في 10:48 م[3] رابط التعليق
اتمنى توضيح كيفية الحصول على الوظيفة من مصر
(1)
(1)
14/12/2008 في 7:08 م[3] رابط التعليق
طيب أبغى أعرف إذا مكتب منطقة مكة المكرمة موجود فجدة
هل هذا بعني حتى فمكة توجد وظائف؟؟
(0)
(0)
17/03/2009 في 12:24 م[3] رابط التعليق
شكرا على هذا الموقع واريد ان اعرف عروض الوظائف المتاحة عبر موقعكم عن طريق ايميلى الخاص
(0)
(0)
30/03/2009 في 12:47 م[3] رابط التعليق
ممكن اعرف وين موقعكم في مكه وكيف اوصل للاستاذ هشام بلييييييييز;( ام صالح
(0)
(0)
01/04/2009 في 10:39 م[3] رابط التعليق
خطوةممتازه وسوف يستفيد منها الكثيرمن النساءوالفتيات الذين في امس الحاجه لمثل هذه الوظائف وانامنهم لمهده اربع سنوات واناابحث عن وظيفه 😉
(0)
(0)
26/07/2009 في 10:58 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ..
أنا خريجة ثانوية ,, وأريد وظيفة عن بعد لو تكرمتم ..
وجزيتم خيراً ..
(0)
(0)
13/09/2012 في 11:30 م[3] رابط التعليق
عجبني كثير بس كيف اسجل فيها
(0)
(0)
12/10/2009 في 1:09 م[3] رابط التعليق
انا حاصله على معهد كمبيوتر واريد العمل معكم بس اعرف ايه المطلو واوصل لكم ازاى انا معى اقامه فى السعوديه
(0)
(0)
27/10/2009 في 5:53 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم بس حابه اعرف صندوق التنميه بالرياض
وكيف اقدم عليهم
مع خالص شكري وامتناني
الله يوفق الجميع
(0)
(0)
05/11/2009 في 4:10 م[3] رابط التعليق
انا خريجة ثآآنوي والحين مستوى اول انجليزي .. واتمنى القى وظيفه عن بعد ..
(0)
(0)
10/11/2011 في 8:10 ص[3] رابط التعليق
اتمنى انا من ليبيا ان اجد عمل عندكم انا بلوم متوسط اقتصاد منزلى ودبلوم متقدم فنون جميله خبره 18سنه
(0)
(0)
13/03/2010 في 11:30 م[3] رابط التعليق
كيف طريقة التقديم في الوظائف ومتى وماهي الشهادات المطلوبة وشكرا وجزاكم الله الف خير;)
(0)
(0)
23/03/2010 في 9:57 م[3] رابط التعليق
انا خريجه ثانويه
ادرس حاليا بالكليه 3 انجليزي
وابي وظيفه
(0)
(1)
27/03/2010 في 11:42 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا خريجة ثانوية عامة علمي عام2009
ولدية شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالى icdl
وابحث عن وظيف واتمنى من الله ثم منكم مساعدتي وشكرآ
(0)
(0)
15/04/2010 في 8:43 م[3] رابط التعليق
باسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على اله الطيبين الطاهرين
وبعد
الإسم الكامل : سارة
الحالة الإجتماعية : متزوجة
الجنسية : مغربية
الميلاد :28/12/1987
الشهادة : بكالوريوس علوم تجربية ديبلوم تقني متخصص في البرمجة المعلوماتية
الخبرات: تدريب لمدة 3 اشهر بمكتبة عمومية انجزت خلالها برنامج تسير المكتبة حسب نضرية ديوي بلغة البرمجة
vb.net
تدريب لمدة 5 اشهر بوزارة التجهيز تم خلالها انجاز برنامج تسير الموظفين و العطل بلغة البرمجة
vb.net and sql sever
اللغة: العربية والفرنسية
الهواية : التصميم بالفوتوشوب
المهارات : اتقن إستعمال الحاسوب
(word,access,excel,frontpage,photoshop,vb.net,ql serveur)
فن المخاطبة و الإقناع
لن ترو مني الا مايسركم
في إنتظار ردكم في اقرب فرصة
السلام عليكم
(0)
(0)
13/06/2010 في 11:53 م[3] رابط التعليق
انا خريجه ثانويه واريد وظيفه في الرياض ياليت توضحون اكثر كيف احصل على الوضيفه
(0)
(0)
14/06/2010 في 12:02 ص[3] رابط التعليق
انا خريجه ثانويه واريد وظيفه في الرياض ياليت توضحون كيف احصل عليها
(0)
(1)
03/07/2010 في 2:48 م[3] رابط التعليق
احمل شهادة الثانوية العام مع دبلوم حاسب برمجه شامل سنتين اريد وظيفة في اقرب وقت ممكن ارجوكم
(0)
(0)
21/07/2010 في 12:54 ص[3] رابط التعليق
انا سارلي موقف قدمت على كلية المللك فهد الامنيه واختبرت الياقه ونجحت واقبلوني في انهائيه ودخلت ادوره ومر شهر ونصف وكنت احمل الملجستير في العلم الجتماع والحمدالله ربي رزقني وزارة التربيه والتعليم في المرتبه التاسعه وزعل علي الوالد وسبت كلياتهم فمر الوقت واعتقد انه جاني حالت نفسيه من الاشغال وتعرفت على شخص كنت اعتقد انهو ضايع فابهرني بمشاريع جباره والان متعاقدين مع شركة سابك بنصف مليار دولار .
(0)
(0)
23/07/2010 في 1:55 ص[3] رابط التعليق
ياناس ابغاء وظيفة ادارية في معهد نسائي بالرياض معي دبلوم حاسب سنة ماحصلت على وظيفة
(0)
(0)
11/11/2011 في 3:31 م[3] رابط التعليق
انا حاصلة على الشهاده الثانويه بتقدير ممتاز بنسبة 97.82واريد وظيفه
(0)
(0)
28/08/2010 في 7:14 م[3] رابط التعليق
انا مطورة برامج محترفه واريد العمل معكما
(1)
(0)
16/11/2011 في 2:36 م[3] رابط التعليق
انا خريجة ثانويه عامه بنسبة 96.13 وآجيد التصميم ببرنامج الفوتوشوب والايميج ردي وأرغب في الحصول ع وظيفه بأقرب فرصه
(0)
(0)
02/10/2010 في 9:52 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء منكم توضيح كيفة التسجيل في الصندوق
وتقبلو تحياتي
(0)
(0)
16/10/2010 في 10:31 ص[3] رابط التعليق
ما فيه تعليق ابي وظيفة انا كفيفة ومعاي شهادة جامعية قسم شريعة لي سنتين في البيت ونعسي اشتغل الله يخليكم علما اني ساكنة بجدة مع خالص شكري لكم 😡
(0)
(0)
06/11/2010 في 12:14 م[3] رابط التعليق
عندى شهاده متوسط ثالث ومتزوجه واريد وضيفه بااي مكان في الخرج اطلب المساعده أأرجوكم للمساعده شاكره لكم
(0)
(0)
15/11/2010 في 8:56 م[3] رابط التعليق
ابغى اتعرف على طريقة الشغل;)
(0)
(0)
02/12/2010 في 8:33 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
ماهي طريقة التقديم على هذي الوظائف
مؤهلي
بكالوريوس آداب تخصص جغرافيا
حاصلة على شهادة حاسب ( إدخال بيانات ومعالجة نصوص )
حاصلة على شهادة برنامج ( معارف)
:lool:
(0)
(0)
28/01/2011 في 8:53 ص[3] رابط التعليق
انا خريجه بكالريوس بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف اطمح في وظيفه في الخرج
(0)
(0)
01/03/2011 في 3:27 م[3] رابط التعليق
وربي من اسبوع وانا احاول الموقع مايفتح لية ;(
وربي ابي اسجل ابي وظيفة ساعدوني اذا بوة ربط مباشر لا تبخلون علي يأهل الخير
(0)
(0)
01/03/2011 في 3:30 م[3] رابط التعليق
ابي وظيفة الربط لايفتح لية بليز ساعدوني ;(
(0)
(0)
02/03/2011 في 5:32 م[3] رابط التعليق
بارك الله فيكم وسدد خطاكم الى ما فيه الخير والنفع واتمنى ان اكون ممن يكون لهن نصيبا فاحدى هذه الوظائف ولكم الشكر و فائق الاحترام
(0)
(0)
02/04/2011 في 3:02 م[3] رابط التعليق
مساء الخير هل يوجد الان تسجيل للنساء
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02/04/2011 في 3:05 م[3] رابط التعليق
مساء الخير ممكن توضحون اكثر عن التسجيل
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19/04/2011 في 1:37 ص[3] رابط التعليق
والله طفشانه من ذا الدنيا درسنا وخلصنا ثانويه وامالي ادخل جامعه وحاطين لنا شي تعجيزي قدرات وخرابيط طيب عديت بالقدرات والمشكله ماانقبلت بالجامعه مع انو نسبتي كويسه يلا طيب دبروووو لي وظيفه يوم انكم مادخلتوني جامعه وربي محد حاس فيني ياخساره 12 سنه وانا ادرس وعلى الفاضي تعبت اهلي معي وتعبت نفسي من يسمعني من يحس فيني محد غير ربي ,,,,
معلومه انا خريجه ثانوي عام 1431 وساكنه بالرياض
يلا عاد يحبي لكم دخلوني جامعه على حسابكم او وظفوني
يلا انشاءالله اشوف شي يسرني ..
املي بالله كبير ..
اتمنى تكووونو جدين شوي ويتعدل وضعي على ايديكم ..
سوري على الاطاله .. ;(
(1)
(1)
04/06/2011 في 3:23 م[3] رابط التعليق
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😮 😮 😮 😮 😮 |ط××| 😮 😮 😮 😮 😮 ليه والله حلوه بس الى مايفهم مشكله
(0)
(0)
07/07/2011 في 3:26 ص[3] رابط التعليق
آنـآ طـآلبة فـ آلثـآنؤي بس آبي آصرف على نفسي ؤمـآقدر آلآ عن بعد
آتمنى آحصصصل جؤآآآآآب 😀
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10/09/2011 في 9:41 م[3] رابط التعليق
😉 لو سمحتوووووو ياحلوين ابي اسجل في الفرسان ضرووري كيف الطريقه يعطييييييييييييكم الف عافيه 😮
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17/09/2011 في 3:12 ص[3] رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههه سارة فاهمة غلط كاتبه بياناتك هناا
(0)
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08/10/2011 في 8:29 ص[3] رابط التعليق
أنا أدرس في المعهد أجهزة طبية وعندي دورة حاسب آلي وأريد أن سئل عن هذه الوظيفة وكيف أشترك بها وما هو هذا الموقع
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22/11/2011 في 2:42 م[3] رابط التعليق
😉 😉 أنا حاصلة على معهد كمبيوتر والثانوى التجارى وأبغى وظييفة وأنا مقيمة بالرياض ومعى إقامتى بليز مليت وتعبت
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22/11/2011 في 3:01 م[3] رابط التعليق
😉 😉 :lool: ( ) 😎 :confused: 😀
بسم الله الرحمن الرحيم
حاصلة على الثانوية التجارى ومعهد كمبيوتر بتقدير جيد جدا
مقيمة فى الرياض ومعى اقامة
متزوجة ومعى طفلان
بليز من فضلكم أريد وظيفة ضرورى خلاص مليت من الحبسة فى البيت وياريت
يكون دوام صباحى ولكم جزيل الشكر
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08/01/2012 في 2:16 م[3] رابط التعليق
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نا خريجة ثانويه
ومقيمة بالرياض
ابي اعرف كيف اسجل !!!!!!!!!
واتمنى الرد
مع الشكر مقدما
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12/02/2012 في 8:50 م[3] رابط التعليق
نبى وظايف لشهادة المتوسط والله تعبنا :rolleyes: احد يحس فينا ملينا من جلست البيت نبى نشتغل (؟)
(0)
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19/02/2012 في 8:27 ص[3] رابط التعليق
حاصله علي بكالوريوس خدمه إجتماعيه
اجيد الحاسب الالي
حاصله علي شهاده الرخصه الدوليهICDL
حاصله علي دوره التنميه البشريه (HR)
الحاله الاجتماعيه / متزوجه
الجنسيه / مصريه
ومقيمه في محافظه الخرج
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23/02/2012 في 12:50 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا خريجه جامعه
وعندي مهره بـ الحاسب والتصماميم الفوتشوب واليتيوب والسويش ماكس
اتمنى احصل وظيفه
😀 😀 😀
(0)
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28/02/2012 في 6:04 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا ابي وظيفه عن بعد بحكم اني متفرغه للوظيفه
خريجة ثانوي
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10/03/2012 في 6:57 ص[3] رابط التعليق
(؟) (؟)
(0)
(0)
17/03/2012 في 3:51 ص[3] رابط التعليق
سلام عليكم انا من الرياض وظروفي سيئه واتمنى اتوظف وياليت تساعدوني بنتظاركم
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26/03/2012 في 2:49 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا خريجه جامعه وابغى وظيفه عن بعد
ايفيدوني جزاكم الله خير
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31/03/2012 في 6:56 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا فتاة من مكه وارغب بالعمل بمكه المكرمه
انا مصممه فوتوشوب ايمج ردي -سويش ماكس -عندى شهاده ثانويه عامه -وبعد عندى خبرة واسعه بالتجميل والبشرة -واحب التصميم بصفه عامه
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31/03/2012 في 6:52 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ابي وظيفه بمكه المكرمه بس مو عارفه اشلون
اتوضف عندى شهاده ثانويه ومصممه فوتوشوب سويش كوفيرة تجميل
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07/04/2012 في 10:19 ص[3] رابط التعليق
انا خريجة ثانويه عامه قسم ادبي وعندي دبلوم موارد بشريه فا ارجو الحصول على وظيفه
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21/04/2012 في 10:48 ص[3] رابط التعليق
انا مهندسة معلوماتية من سورياوقمت بتدريس دورات icdl
والان متفرغة تماما للعمل
وبسبب الظروف الراهنة في سوريا أتمنى أن اجد عملا عن بعد كمدخلة بيانات او تعبئة منتديات او تايبست او تصميم مواقع لعرض المنتجات …
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23/04/2012 في 12:00 ص[3] رابط التعليق
انا خريجة ثنوية . وحابة ..
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24/04/2012 في 7:18 م[3] رابط التعليق
انا تخرجت من الثانوية العامة وادرس في كلية الخدمة الاجتماعية وابحث عن وظيفة عن بعد ارجو منكم توضيح كيفية الحصول على الوظيفة والشروط اللازمة للقبول فيها وانتظر ردكم على وجه السرعة ضروري
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19/05/2012 في 7:44 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي شهاده ثانويه ودبلوم حاسب في برنامج الامير محمد بن فهد للتنميه الشباب
اتمنى احصل على وظيفه لكم جزيل الشكر
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(0)
19/05/2012 في 7:51 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموهلات بكاليورس تاريخ
دبلوم حاسب من برنامج الامير محمد بن فهد للتنميه الشباب
اتمنى وظيفه مناسبه لي ولكم جزيل لشكر
(0)
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23/05/2012 في 2:29 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انامحتااجه للوظيفه عن بعد ونا بالمنزل والله بامس الحاجه لها فيليت لاتبخلون علي معاي
شهادة الثانويه العامه ادبي
دورة حاسب الي معالجة نصوص مدة ثلاث اشهر
شهادة المعهد التقني العالي تخصص تجميل
والله ثم والله انا عجزت وناا ابحث عن وظيفه
(0)
(0)
04/06/2012 في 12:50 م[3] رابط التعليق
😮
(0)
(0)
11/06/2012 في 8:38 ص[3] رابط التعليق
خريجة ليسانس آداب انجليزي دبلوم سكرتارية دبلوم انجليزي , من اليمن أتمنى الحصول على وظيفة عن بعد ….وجزاكم الله خير .
(0)
(0)
04/07/2012 في 9:53 ص[3] رابط التعليق
انا طالبة جامعة علوم قسم فيزيا مستوى خامس اتمنى الاقي وضيفه عن بعد تخص حسابات واعمال اداريه ومكتبيه
(0)
(0)
04/07/2012 في 9:57 ص[3] رابط التعليق
اتمنى توضيح طريقة التقديم للوضيفه بمنطقة تبوكوشكرا( )
(0)
(0)
25/08/2012 في 12:33 ص[3] رابط التعليق
اريد وظيفه
(0)
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26/08/2012 في 5:02 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
اناسيدة مصرية مقيمة بالرياض واعمل امينة مكتبة ومتخرجة بتقدير جيد جدا وولى خبرة فى المجل 11 سنة وانا احتاج لوظيفة ضرورى واتمنى ان اجد عملا يناسبنى كما انى اجيد العمل على الحاسب الالى والنترنت .
والله الموفق للجميع
(0)
(0)
27/08/2012 في 12:46 م[3] رابط التعليق
شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب (2008) بمعهد نيوهورايزن بجده
دبلوم تقنية مكاتب (2008) بمعهد نيوهورايزن بجده
شهادة إتمام دورة تركيب وتشغيل الحاسب
(0)
(0)
27/08/2012 في 11:57 ص[3] رابط التعليق
السلام وعليكم
انا احمل شهادة الثانوية
ودبلوم تقنية مكاتب
ودورات افس
وشهادة صيانة
والرخصة العامة لقيادة الحاسب
التكرم فقط بوجود وظيفة
وشكرا
(0)
(0)
12/09/2012 في 12:21 م[3] رابط التعليق
:lool: :lool: :lool: :lool: 😎 😎 😡 😡
(0)
(0)
01/11/2012 في 2:33 م[3] رابط التعليق
التوظيف في اي مجال انا خريجت ثانوية عامة ادبي من جدة جوالي هو 0545547610ضروري على دا الجوال جزاكم الله خير الجزاء انا من جنوب جدة التوظيف في اي مجال ماعدا المحاسبة ما اعرفه
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01/12/2012 في 1:29 م[3] رابط التعليق
طيب ممكن نعرف ايش المطلوب للتقديم في هذه الوظائف في جده
جامعيه وعندي خبره في استخدام الحاسب والتصميم وبعض الامور الاخرى
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12/12/2012 في 12:16 م[3] رابط التعليق
طب وظيفة نسائية للحاسب الالى لمدة سنتين بعد الثانوية وخبر ثلاثة سنوات 😎
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17/12/2012 في 8:07 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
ممكن استفسار عن الوظيفه؟؟
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19/12/2012 في 1:16 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا اجنبة ولدى شهادة الثانوية علمي وشهادة من المعهد للحاسب الالي من مجال ادخال البيانات ومعالجة النصوص
واريد العمل , المطلوب ازاى سمحتم:eek:
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12/01/2013 في 5:45 م[3] رابط التعليق
كيف اتواصل اذا مافيه ارقام ةلا ايميل
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31/01/2013 في 8:07 م[3] رابط التعليق
انا والله محتاج وظيفه وانا ادرس بالجامعه التخصص رياضيات السنه الثانيه ومحتاج وظيفه عن بعد لو ادخال بيانات او تسجيل او اي شي براتب ب 2000 او 1500 لان المكافاه ماتكفي وانا املي بالله كبير ومتفائل دائما والله يوفق من يوظفني ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 😎
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05/02/2013 في 4:48 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
انا خريجة بكالوريوس تاريخ ومعي دبلوم حاسب
ابغى وظيفه تعليميه في الخرج لاني مااقدر اطلع من الخرج
الحاله الاجتماعيه ارمله وام لااربعة اطفال
واتمنى ترك العنصريه يااهل الخرج
واتمنى اتوظف في مدرسه حكوميه
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خلود
28/05/2017 في 9:15 م[3] رابط التعليق
ارغب بالعمل انا خريجة من المرحلة الثانوية
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