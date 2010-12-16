ma7.d_ss@hotmail.com
ماجد الحربي :
في خبر قد يزعزع الثقه في أناس لاتشك بهم لو للحظة لإنك تضع حياتك بين أيديهم وثقتك بعد الله بهم ذكرت لنا أحدى المراجعات ح.ع في مستشفى القوات المسلحة بالخرج (مستشفى المصانع ) وهي تعاني مما يعاني منه أكثر مراجعين هذا المستشفى أمراض العصر مرض إرتفاع نسبة السكري في الدم ومرض إرتفاع ضغط الدم عافانا الله وإياكم وكانت لها صلة وثيقة بهذا المستشفى من المراجعات الطويله والأدوية المتعاقبة التي تصرف لها ولكن كان هناك دواء إسمه \”Avandia\” يصرف لها مع أدوية مرض السكري وعند زيارة الطبيب لمتابعة حالتها الصحيه يذكر لها الطبيب ان هذا الدواء تم منعه وسحبه من المستشفى لما لهو من أعراض جانبيه تؤدي إلى أمراض القلب لا سمح الله وطلب منها الطبيب أن تتخلص من ماتبقى لديها من الدواء وفوجئت هذة السيدة أن هذا الدواء كان يصرف لها منذ حوالي ثلاثة أعوام وهي ولله الحمد تتمتع بصحة جيدة لكن ياترى ثلاثة أعوام مضت أليسيت كفيلة بإصابة أشخاص أخرين لاذمب لهم وياترى أين عين الرقيب عمن يتلاعب بأرواح البشر ونقول لمن وكل بإجراء صفقات الأدوية في شتى أنحاء المملكة إتق الله فيما إتمنك الله فيه .
التعليقات 13
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16/12/2010 في 7:00 م[3] رابط التعليق
هذا اصــــــــلآ مستشفى بيطري وخراطيم بعد
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16/12/2010 في 9:35 م[3] رابط التعليق
اسس مستشفي المصانع فاشل ومدير المستشفي هو بنفسه يبليه تغير ومستشفي كله عنصريه وفوضيه ولاكن الله موجود الله يفضح امرهم انشاء الله
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17/12/2010 في 12:32 ص[3] رابط التعليق
ااااااي هذا مستشتفى الخرطوم الدولي مو مستشفى القوات المسلحه اجل اانا جااي للدكتور اقوله ظهري يعورني يعطيني فيفادول وشراب كحه ؟؟؟؟ اقول الله يخلف علينا بس هذا شكلها جااي بتاشيره راعي ابل ……
عسى الله لايحدنا عليهم بس:mad: 😡 😡 😡 😡
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17/12/2010 في 12:41 ص[3] رابط التعليق
الساااالفة ما تحتااااااااااااج رقاابة ومسؤؤلين
اتوقع فيه شيء اسمه نشره ومطويه مع كل علاج
ولحد يشووووه سمعة مستشفياتنا
////عاااشقة ابو متعب ///
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17/12/2010 في 7:12 ص[3] رابط التعليق
شكل الاخت شموخ موظفه بالمستشفي ولا وش هو له دافعين عنهم صحيح مستشفي المصانع فاشل كله سودانيين على ماقال الاخ مستشفي الخرطوم وبعدين الصيدليات الحكوميه يشيلون المطويات اللي مع الادويه ليش مدري وصراحه ماعندنابالخرج مستشفي صاحي الخالديه مسلخ والمصانع اردى منه خلهاعلى الله بس
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17/12/2010 في 8:21 ص[3] رابط التعليق
الأخت شموخ:ساكت عن الحق شيطان اخرص.اذا المطويات داخل العلاجات بتنفع يسكرون المستشفيات ويفنشون الكادر الطبي ويكفي الصيدليات اتق الله في نفسك مستشفي المصانع فاشل لعدم وجود الرقيب ومخافة الله عزفي علاه في العمل المنوط بة وللاسف هذا المستشفي (مركز صحي مشي حالك)والمدير بصراحة نايم في العسل جزالله خير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الله المستعان .
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18/12/2010 في 2:00 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستشفى القوات المسلحة بالخرج بالإضافة إلى مستشفى المصانع التابع لبرنامج مستشفى الخرج والرياض يرثى لحاله من عدة نواحي سأذكرها:
1- عدم وجود مستشفى متكامل عسكري يخدم منسوبي القوات المسلحة في منطقة الخرج العسكرية التي تماثل المناطق العسكرية الكبرى ، ولكم أن تعلمو أن جميع المناطق العسكرية بها أكثر من مستشفى بسعة أكثر من 300 ثلاثمائة سرير تنويم ومجهزة بجميع الأقسام، لاتقارن بإمكانات مستشفيات الخرج المتواضعة.
2- مستوى الخدمة الأقل من سيء وبلا مبالغة لو قلت عنه أنه سيء فإني أمتدحه من حيث حجز المواعيد ، وآلية إعادة صرف الأدوية ، والعيادات الخارجية والإنتظار الذي يدوم لساعات للدخول للموعد ، والأدهى والأمر الطوارئ التي هي ليس لها نصيب من إسمها والمراجع لطوارئ مستشفى المصانع يعرف ويتأكد من مستوى إهمال الحالة الطارئة من قبل طاقم الطوارئ والبلادة في التعامل ، وعدم العناية بأقسام التنويم وبلا تخصيص أسأل الله أن لا يجعلكم تحتاجون للتويم فيه ، فسيزيد المرض الحالة النفسية من ضعف الخدمات والإمكانات وقلة الخبرة في التعامل من قبل المتعاملين في خدمة المرضى من ممرضات وغيرهم،
3-قلة كفاءة الكادر الطبي المتواجد في المستشفى ، ومن تشرف بالخدمة قبل عقدين من الزمن يعي دقة كلامي عندما كانت به كوادر ممتازة بصدق من الأطباء من الجنسية الأمريكية والأوروبية وإن كانو من غير المسلمين ولكنهم من ناحية العمل جادين وعنايتهم فائقة وتعاملهم جدي .
4- أتمنى من الإدارة لهذين المستشفيين متابعة مايجري في مستشفياتهم بشكل دقيق ،، لقد أئتمنتم على حياة وصحة آلآف من البشر، وأنتم بإذن الله أهل لهذة الأمانة ولكن أستشعروها ، وطالبوا بتطوير هذة المستشفيات بصدق وكرروا المحاولة ليكون لكم أجر المشاركة وليدعوا لكم كل من قدم له العلاج لتكونوا سبب خير على الناس ولتكونوا سببا في الإحياء بعد الله تعالى أنفس شارفت على الهلاك ،، وأنزلوا وتلمسوا إحتياجات مرضاكم فهذا جزء مما أئتمنتم عليه.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد
أرجو إظها تعليقي كما هو وشكر خاص لمن طرح الموضوع والشكر موصول لإدارة هذه الصحيفة المتألقة دوما
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18/12/2010 في 9:49 م[3] رابط التعليق
اصلن غسلت يدي من يوم دكتور الاسنان نقل انفلونزا الخنازير لطفل صغير جاء عنده موعد في الاسنان الا الدكتور يعاطس ويكحكح هذا مستشفى
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19/12/2010 في 8:09 م[3] رابط التعليق
الله يستر ارجو من ان تكتب عن طول الانتظار في العيادات الخارجيه
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21/12/2010 في 1:10 م[3] رابط التعليق
اقول ااي ياخديجه
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25/12/2010 في 8:36 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
في هذا الموضوع وبختصار لا أجد اي مسؤولية على الصيداية او المستشفى لان العلاج لم يوقف الى قريبا من قبل هيئة الغذاء والدواء في السعودية وللعلم تأثير العلاج على مرض السكر ذو نتائج ايجابية كبيرة والا لماذا يوفره المستشفى وهو من الادوية الغالية الثمن
اما من قبل فلا يوجد اي دليل على الاثار الجانبية مجرد كلام جرائد الى ان جاء القرار من هيئة الغذاء والدواء فهي المرجع النهائي وبعدها تم ايقافه ونحن في المستشفى اتلفنا الكمية الموجودة بعد صدور القرار وتم حذفة من النظام الالكتروني للوصفة
فالموضوع لا يحمل اي مسائلة على المستشفى او غيرة من مستشفيات المملكة ارجو التثبت قبل نشر الخبر
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07/01/2011 في 9:55 ص[3] رابط التعليق
الحمد لله على كل حال ليتكم تشوفون الموظفين السعوديين اللي مكشخين ويترززون في الاسياب وحسب الزين اللي يراجع مخدوم ومواعيده قريبه ……؟ وفضائح خلف الستار حرام يكون مستشفى قوات مسلحه بهذا الاسم
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Tolep
18/06/2017 في 1:03 م[3] رابط التعليق
كنت اراجع عيادات الحمل وفكل مراجعاتي طول التسعة اشهر مافيه اي دكتوره نبهتني وقالت الجنين حجمه صغير والمويا عليه ناقصه!!!!
ووقت ما ولدت وطلعت من غرفة الولاده للتنويم طلبت بطانيه زياده لاني حسيت ببرد مو طبيعي قالت السستر مافي بطانيه زياده 😩..
اتمنى ينظرون في حاله هالمستشفى
والله يغنينى عنهم…
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