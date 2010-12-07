المساجد منارات تشع في أرجاء المدن وقبساً يتلألأ في سمائها الوضّاءة مكان أداء العبادة من الصلوات والاعتكاف وتلاوة القرآن الكريم وملتقىً للمسلمين ومنتدىً لحواراتهم
بيوت الله هي خير بقاع الأرض وأحبها إلى المولى جل وعلا
الإسهام في بنائها وعمارتها هو من سمات أهل الإيمان الذين يرجون موعود الله والدار الآخرة
فبين غابات النخيل وسط مدينة نعجان الحالمة وأمام عزائم أهل الإيمان والجود والكرم نبتت شجرة الخير التي غرسها أهله وفاء
ليقف صرح جامع نعجان تحفة معمارية ومعلما من معالم الخرج الحديثة لينادي أهل العبادات 5 من مناراته الشاهقة مرات في اليوم بصوت مسموع مجاب بالقلوب والجوارح
( الخرج اليوم ) زارت جامع نعجان مفاجأت الموسم وسجلت عدستها صورا تنطق للرائي محاسن الجمال العمراني وهيبة القوة وقوة هيبة أقوى من خرسانة عمارته وبنائه مضيفة لهذه المدينة بهاء
وموطنا للعبادات والتلاوات
فهنيئا لأهالي نعجان بهذا المعلم وهنيئا لمن فعل الخير بالدعم السخي
التعليقات 15
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07/12/2010 في 11:03 ص[3] رابط التعليق
هذا جامع حي الديره وهو أكبر الجوامع في مدينة نعجان ويقع في وسط المدينة
وهناك أيضاً جامع حي الطويلعه بالقرب من طريق الرياض
وجامع حي المليحه في غرب نعجان
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07/12/2010 في 11:10 ص[3] رابط التعليق
😉 😉 😀 😀 صرح جميل يستحق المفاخرة به أسأل الله أن يتمه وان يعمره بالطاعة
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07/12/2010 في 11:15 ص[3] رابط التعليق
مبروك الجامع وتستاهلون ياأهل نعجان هذا الجامع …
الذي يعتبر مفخره للبلد ..ْ~
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07/12/2010 في 11:28 ص[3] رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله
الله يجزى كل خير من عمل عليه
وان شاء الله راح يصلى علي فيه ميتاً بعد عمر طويل بعون الله ،، يالله حسن الخاتمه
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07/12/2010 في 2:50 م[3] رابط التعليق
فيه مواقف للسيارات ؟؟؟
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07/12/2010 في 5:49 م[3] رابط التعليق
بارك الله فيك اخ فهد على هذا التقرير الرائع
ولد فيحان
اما حي المليحة غرب نعجان
كثر منها
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08/12/2010 في 5:01 ص[3] رابط التعليق
أنا أعتبر هذا الجامع سيكون تحفة محافظة الخرج إن لم يكن منطقة الرياض لما رأيت من حسن التصميم وجودة التنفيذ
وكل محب للخير سيفرح بمثل هذه المشاريع الطيبة …أسأل الله أن يبلغ تمامه 😎 😎 😀 😀
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08/12/2010 في 6:07 ص[3] رابط التعليق
عقبال جامع ( التوفيق) بالصحنة
واذي تم إنشاؤه عام 1397 وهو ألأن بحاجة إلى هدم وتوسعة وشراء العقارات التي أمامه وتقديمه من جهة الغرب وبنائه حسب المواصفات التي بني بها جامع نعجان , فهل من فاعل خير, نداء لإصال الصوت مأنتم واسطة الخير وجزاكم الله خيرا,,,
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09/12/2010 في 12:51 م[3] رابط التعليق
الحمد لله على فضله ورحمته 0000
ان رات عيني اجمل جامع في اجمل مكان في العالم 0000
الحمد لله
هذا بفضل الله ثم بفضل رجال الخير في نعجان وحرصهم ؤتعاونهم 00
فبارك الله في جهودهم و عوضهم الله ببيت في الجنه00000
وانشاء الله نجتمع فيه على ذكره000000;) 😉 😉
احبك يييييانعجان 😎
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09/12/2010 في 6:24 م[3] رابط التعليق
نبارك لأهل نعجان هذا الصرح الجميل و الشكر الجزيل لهم
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09/12/2010 في 8:27 م[3] رابط التعليق
ما شاء الله تبارك الرحمن
أولا نشكر من ساهم في بناء الجامع وجعل ذلك في ميزان حسناته ويسعده في الدنيا والآخرة
وبلدة نعجان تستحق هذا الصرح العظيم وجعله الله منارة علم وذكر
ولدي اقتراح لمن يهمه أمر نعجان وهو أن يشق طريق مستقيم من جهة الشرق أي من الجامع وحتى طريق الجنوب
وهذا ما يجعل للجامع جمالاً ويكون لمن يريد الصلاة به خاصة من يمر بطريق الجنوب فإنه سيرى الجامع من بداية الطريق المقترح فيسهل عليه مما سيضفي إبداعاً لنعجان
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10/12/2010 في 8:50 ص[3] رابط التعليق
الحمد لله على ذلك الصرح الجميل لبيوت الله
ابارك لكم ولاهالي نعجان
:lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool:
😮 بس وين هي نعجان حددولي مكانها
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10/12/2010 في 5:22 م[3] رابط التعليق
ماشاءالله تبارك الرحمن
الله يبارك فيه ويعمر بالايمان ان شاءالله
حمودي سلمك الله موقع نعجان تبعد 16 كم غرب الخرج قبل الصحنه والدلم
واذا تبي نعرفك عليها مستعدين ولنا الشرف ونقهويك فيها بعد … وش قلت !!تم 😉
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10/12/2010 في 5:28 م[3] رابط التعليق
ماشاءالله تبارك الرحمن
اللهم بارك فيه واجعله معمورا بالصلاة والقرآن
بالنسبة للموقع ياحمودي تبعد 16 كم عن الخرج من جهة الغرب قبل الدلم
واذا تبي نمشيك فيها ونعرفك اكثر حاضرين ولنا الشرف
😉
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العالمي
11/03/2017 في 7:18 م[3] رابط التعليق
ماشاءالله تبارك الله على هذا الجامع
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