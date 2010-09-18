أقيم صباح هذا اليوم حفل معايدة في مديرية الزراعة بالخرج , وقد حضر الحفل سعادة المدير العام د . عبدالله السعيس التميمي , وسعادة المهندس / إبراهيم بن سعد الداعج مدير الزراعة السابق , ومدراء فروع المديرية في كل من :. الهياثم , والدلم , والحريق , وكافة موظفي المديرية .
وقد بدأ حفل المعايدة بكلمة لسعادة المدير العام إستهلها بتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونائبه الثاني , وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض متمنياُ له بالشفاء العاجل , ونائبه وصاحب السمو الملكي محافظ محافظة الخرج , ومعالي وزير الزراعة د, فهد بن عبدالرحمن الغنيم , وأصحاب السعادة الوكلاء ومدير عام شؤون الزراعة بمنطقة الرياض ونائبه بالعيد السعيد .
كما هنأ زملاءه في العمل سواءاً العاملين في المديرية أو الفروع وأشار إلى أنه أحد الموظفين في هذا القطاع يحتاج إلى دعم ووقوف زملاءه في سبيل النهوض بعمل يشع فيه جو الأخوه والتآلف فيما يخدم مصلحة المحافظة بوجه خاص والعمل الزراعي بوجه عام , كما أوضح حاجته للإقتراحات والآراء الجادة التي تثري العمل الإداري , كما أشاد بالحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وقدم شكره للقيادة الحكيمه ولمعالي الوزير وسعادة الوكيل لشؤون الزراعة على إهتمامهم البالغ بمكافحة هذه الآفة , كما شدد على بذل أقصى الجهود في محافظة الخرج للمكافحة والوقاية على بذل من هذه الحشره وشدد على نقاط الحجر الزراعي والرش والإستكشاف ووعد العاملين في مجال المكافحة الأولوية عند شغور أي وظيفة بإذن الله .
وفي كلمته ألمح إلى أن شهادات التقدير والمكافآت المالية للعاملين في الميدان وذكرانها حافزاً لبذل المزيد من الجهود والمنافسة في الخير والعطاء , أعقب كلمته تسليم درع من المدير العام لسعادة المهندس / منصور بن حمود العماج بمناسبة تقاعده المبكر , كما قدم له درع من سعادة الأخ/ ناصر الداغري رئيس قسم الصيانة والحركة , ثم قدمت شهادات التقدير للعاملين المتميزين في الميدان مع مكافآت ماليه , تلا ذلك توزيع شهادات شكر تقدير للعاملين في مجال مكافحة إنفلونزا الطير سلمت لمدراء الفروع والعاملين في المديريه , ثم كرمت صحيفة الخرج اليوم الإلكترونية على تعاونها المستمر في تغطية مناسبات المديرية ومواكبتها لجميع الأحداث .
حضر الحفل مندوب مدير الزراعة بالخرج لدى لجنة التعديات بالمحافظة وعضو المجلس البلدي بالهياثم الأستاذ/ مدوخ بن محمد القحطاني الذي بدوره أبدى سروره وإعجابه بالحفل متمنياُ للجميع دوام التوفيق ,وإختتم الحفل بوجبة الإفطار التي حضرها الجميع .
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التعليقات 8
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18/09/2010 في 7:23 م[3] رابط التعليق
الله يعطي العافيه المكرمين 😀 الحفل مررررره حلووووو;) صراحه:cool:
الله يوفق كل القائمين على هذا الحفل ( ) وينفع بهم بلادهم 😎
😮 الخجووول:o
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18/09/2010 في 9:12 م[3] رابط التعليق
كل عام ونتم بخير
اما بعد … يا المدير الفاضل ,تحياتي وتحيات مشاركين فلونزا الطيور هل كل من شارك كرم لا اعتقد راجع حساباتك طول الله عمرك مشكور وما قصرت نسيت ان فيه شباب طموح XXXXXXXXXXX طول الله في عمرك ياكرم المشاركين كلهم ولا انسهم طال عمرك تحياتي …برب…تحياتي وتحيات كافه منسوبي برنامج السوسه الحمراء
س 1 واحد مكرم هل هذا يعقل
ج1 لا يوجد رد
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19/09/2010 في 2:14 ص[3] رابط التعليق
تحية اجلال وتقدير لسعادة المهندس أبراهيم سعد الداعج . مدير الزراعه السابق
هذا الرجل الذي له المواقف المشرفه بين الرجال .
والله ياوزير الزراعه أن وزارتك خسرت هذا الرجل الذي لو كنت في موقعك لرفعت بتمديد خدمته أستثنائيا لمدة 5 سنوات ..
قد يتسائل الكثير لماذا هذا الثناء للمهندس سعد الداعج وأقول لن يصدق أحد أنني لو وضعت أسمي كاملا لن يعرفه المهندس سعد الداعج نهائيا لانه رجل يعمل المعروف لمن يعرفه ومن لايعرفه ولان أخلاقه العاليه وطيبه يشهد بها الجميع .
الله يوفقك يامهندس / سعد الداعج وين مارحت ويفتح لك أبواب الارزاق في أي أرض تمشي بها .
أخوك / فيصل العوفي
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19/09/2010 في 7:07 ص[3] رابط التعليق
مشاء الله تبارك الله عليهم والله اعلم كل هذا الحفل والتكاليف بفلوس الغرامات وبيع الحطب في الحراج وغرامات النخلة الي غرموني عليها 5000ريال بدون تصريح اثناء النقل “طيب نخلة وحدة ب120ريال سامحني الله يرحم والديك عطني تعهد خذ 500ريال بس والله مادري عن النظام ولافيها سوسة وبس على طول 5000ريال مرة وحدة”
قال مكأفات ماليه وين الله يرحم والديكم كلها من ارباح المواطنين
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19/09/2010 في 10:33 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم
حفل جميل وتكريم المجتهدين والذين لهم بصمات في الزراعة ليست بكلام على ورق نحن في عصر لمادة والناس محتاجة
ملوا من الكلام يبون غيره مافيه اي فايده
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20/09/2010 في 8:35 ص[3] رابط التعليق
كل عام وانتم بخير
والف مبروك لتكريم الدكتور سامي البقشي يستاهل كل خير
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20/09/2010 في 12:56 م[3] رابط التعليق
والله منتب بسيط ياهوا ياهوا صاير مشاء الله عليك رسمي الله يوفقك
عموما طاح التمر المصرقع او لا ياخر مر
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سعود
19/10/2017 في 9:04 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان يوجد صوره بالهبر للأخ فيصل القصمول الآن ليست موجودة بالرابط
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