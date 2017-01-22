3052 0 دوبلكس بصفوة #الخرج وبسعر مغري – نيشان المجد العقارية / 0505592725 الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…

2324 0 للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725 الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…

2331 0 فرصة استثمارية : فيلا ومعها شقتين مسروقة بحمراء #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725 التسويق العقاري : للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ،…

826 0 للايجار بالكامل معارض ميزانين و17شقة ب #الخرج : نيشان المجد العقارية / 0505592725 التسويق العقاري : حاليا معارض ميزانين وشقق للايجار بالكامل بطريق الامير سلمان ، الواجهة شمالية ، والمساحة الاجمالية…