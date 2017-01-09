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أخبار محلية
تفاصيل تاريخية.. كشف حقيقة علاقة «رقصة الدحة» السعودية بمعركة «ذي قار» التي انتصر فيها العرب على الفرس
الخرج اليوم - محمود سليمان : على إثر القصص المتداوله حول معركة «ذي قار» التي انتصر فيها العرب على الفرس في ذاك الحين، أنتجت العديد من…
بالفيديو.. عمالة مخالفة تستغل “استراحة” لتصنيع الحلوى والأغذية
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ناشطون بمواقع التواصل يدشنون وسما عن مسنة تحبو أمام بنك محلي بـ”أحوال عرعر”
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لا مانع لو ابنتي الزوجة الثانية أو الثالثة .. سعودية تقدم ابنتها هدية لـ ”عواجي“ لموقفه الشجاع في القضاء على الإرهابيين
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“نزاهة” تحقق في منح إجازة مرضية لمعلمة ٤٣٥ يوماً بمهد الذهب
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“شرطة الجوف” توضح حقيقة مقطع فيديو لمواطن يتهم رجال “المرور” بالاعتداء عليه ودخول منزله
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مصرع تلميذة بالصف الثالث الابتدائي إثر دهسها أمام بوابة مدرستها بجازان
09/01/2017
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بعد تعيين “الشبل” رئيسا .. “الوزراء” يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة “الخطوط السعودية”
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من “حي الجزيرة” لـ”حي الياسمين”.. “الصاعدي” وشقيقه يفتحان التاريخ الأسود للإرهاب بالمملكة
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لمخالفتها عادات المجتمع.. أمانة الرياض تشن حملة جديدة ضد ظاهرة تدخين “الشيشة”
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بطولة “العواجي” تعيد للسعوديين حادثة عمرها 12 عاماً
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الإفراج عن “أم الأيتام” بعد تسديد مديونيتها
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تفاصيل تاريخية.. كشف حقيقة علاقة «رقصة الدحة» السعودية بمعركة «ذي قار» التي انتصر فيها العرب على الفرس
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مجلس الوزراء يوافق على وكالتين لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد
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بالصورة.. معلم يختبر الطلاب بسؤال عن شجاعة “جبران”
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حي الياسمين يكتوي بنار الإرهابيين وتضرر الممتلكات وشجاعة رجال الأمن قضت عليهم
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صديق الإرهابي “الصيعري” خلال فترة الابتعاث يكشف عن ملامح حياته قبل تحوله للإرهاب
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قرارات مجلس الوزراء ليوم الإثنين
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بالصور .. تشييع جثمان الشهيد “محمد العاصمي” بمحايل عسير
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تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
“الحربي”: ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للملك و ولي العهد و ولي ولي العهد
حساب المواطن نموذج لإهتمام ولاة الأمور بالمواطنين
معاً نحو طفولة واعدة …
الاقتصاد المعرفي …
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أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
رسل السلام
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اخبار سريعة
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