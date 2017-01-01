الخرج اليوم - سعود الحربي : واصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج تعزيز العمل المؤسسي في حكومته عبر عشرات القرارات والأوامر التي صدرت…

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