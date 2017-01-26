الخرج اليوم - سعود الحربي : أقيمت اليوم في جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء، اتباعاً لسنة المصطفى – عليه أفضل الصلاة والسلام – عند…

1967 0 26/01/2017