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بالفيديو.. الشاب غانم المفتاح يطوف حول الكعبة على يديه وسط حراسة رجال الأمن.. والمعيقلي يصافحه ويدعو له
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان : حقق الشاب القطري المولود بنصف جسد وبدون أطراف سفلية غانم المفتاح حلمه بأداء العمرة والطواف حول الكعبة على يديه وتقبيل…
“مدني الرياض” : انفجار غاز يتسبب بانهيار منزل وإصابة رجل وامرأة
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بالفيديو.. سقوط قطعة من ديكور سقف مجمع الظهران.. و”مدني الخبر” يكشف السبب
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بالفيديو..لص يسرق سيارة جديدة ويختفى بها عن الأنظار
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بالصور.. إغلاق تموينات تبيع السجائر لصغار السن بجدة
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بالفيديو.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب منوم بمستشفى منذ 15 عاماً
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هالك الحرازات استأجر شقة لزوجته الثانية وأيقظ الحي بعاصفة
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بالفيديو.. سقوط قطعة من ديكور سقف مجمع الظهران.. و”مدني الخبر” يكشف السبب
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بالصور: التفحيط يحوّل شارعاً بالرياض إلى ساحة تزهق الأرواح
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بالفيديو.. تصفيق حار من مواطنين بجدة لرجال الأمن عقب حسم عملية الحرازات الأمنية
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بالفيديو.. المضبوطات التي عثر عليها رجال الأمن في عملية حرازات جدة
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نجل حميدان التركي: سمعنا صوت والدي بعد 4 أشهر من الانقطاع
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بالفيديو.. الشاب غانم المفتاح يطوف حول الكعبة على يديه وسط حراسة رجال الأمن.. والمعيقلي يصافحه ويدعو له
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السجن والجلد والمنع من السفر لـ3 مواطنين ألقى أحدهم جثة مقيم في الشارع
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أب يدرس مع أبنائه الخمسة بنفس المدرسة ويجلس معهم في قاعة اختبارات واحدة
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بالصور.. “صحة جدة” تحقق في شكوى مواطن ضد مستوصف شهير تسبب في فقدان ابنته البصر والسمع والكلام
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شاب يخطف طفلة 3 سنوات ويعتدي عليها في بريدة.. والشرطة تطيح به
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المتحدث الأمني: الجهني ليس من المطلوبين.. والهالكين لم يجدا طريقة للهروب إلا بتفجير نفسيهما
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مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين
21/01/2017
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إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للقيادة
التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
دوبلكس بصفوة #الخرج وبسعر مغري – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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التسويق العقاري : للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ،…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
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- بالصور.. إغلاق تموينات تبيع السجائر لصغار السن بجدة
- بالفيديو.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب منوم بمستشفى منذ 15 عاماً
- هالك الحرازات استأجر شقة لزوجته الثانية وأيقظ الحي بعاصفة
- بالفيديو.. سقوط قطعة من ديكور سقف مجمع الظهران.. و”مدني الخبر” يكشف السبب
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