أخبار الخرج
القصبي في ذمة الله
برعاية محافظ الخرج . . صناعي الخرج يقيم حفل تخرج الدفعة السابعة من خريجي دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور وتكريم المتقاعدين .
وقائع أمنية
مشاجرة تنتهي ب #جريمة_قتل_بالخرج
تعليم الخرج
برعاية محافظ الخرج . . صناعي الخرج يقيم حفل تخرج الدفعة السابعة من خريجي دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور وتكريم المتقاعدين .
مدير التعليم يصدر قرارا بتكليف الأستاذ / فهد بن راشد المياح مشرفا على وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع
الخرج اليوم
أخبار محلية
الخرج اليوم - سعود الضحوك : نعى الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. وأوضح بيان رسمي أن…
السفارة الأمريكية بالرياض تصدر بياناً حول قرار منع الجنسيات السبع من السفر
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تحذير من حسابات تدعي المساعدة على التسجيل في حساب المواطن
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تراجع تحويلات الوافدين عام 2016 بنسبة 3% ونصيب الوافد 1084 ريالا شهريا
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بالفيديو..مسؤول بالبيت الأبيض يرد على سؤال حول إمكانية إضافة السعودية ومصر لقائمة الدول الـ 7 المحظورة
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ينطلق غدا الاثنين برعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز
أمير الرياض يفتتح مؤتمر الزهايمر الدولي الثالث
29/01/2017
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الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
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مقيمات يطلبن الخلع من مواطنين.. “اليمنية” و”المصرية” على رأس القائمة.. والإدمان والبخل أبرز الأسباب
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القصبي يغرد ناعيا والده.. والكلباني والحبيب على رأس المعزين
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وزارة الدفاع تعلن عن وظيفتين شاغرتين في القطاعين الأوسط والغربي
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بالفيديو.. والد طفلة يناشد خادم الحرمين بالتدخل لإنقاذها من مرضها
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درع الوطن: المملكة تمتلك 4 أسلحة فتاكة
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مصادر: الجهات الأمنية أطاحت بـ 34 عنصرا لـ”حزب الله” بالمملكة
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تبرع منسوبي الشركة السعوية للكهرباء بـ1.8 مليون ريال للشعب السوري
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التجارة تُشهر بشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه
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صور توثق طبيعة الحياة في مدينة الرياض قبل نحو 70 عاماً
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“الإسكان” تكشف عن آلية تخصيص 120 ألف وحدة سكنية.. وتؤكد: أسعارها أقل من السوق
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استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية على كفالة المكاتب وتأجيرها 3 أشهر قبل نقل خدماتها للأفراد
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جدة: 36 مقطعاً صوتياً تغير مسار قضية تزوير توقيع وزير العمل السابق
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التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
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الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
الإعلام الرياضي …..
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
رسل السلام
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- تراجع تحويلات الوافدين عام 2016 بنسبة 3% ونصيب الوافد 1084 ريالا شهريا
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