أخبار الخرج
بالخرج..وزارة البيئة والمياة والزراعة تعقد اجتماع الشبكة العربية بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي
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مشاجرة تنتهي ب #جريمة_قتل_بالخرج
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أخبار محلية
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد…
أمانة الطائف تنفي تبول عامل بصفيحة زيتون.. وشرطة مكة تستكمل إجراءات الضبط
16/01/2017
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يرتكز على البيانات السجلية من وزارة العدل
الهيئة العامة للإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات
16/01/2017
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أول تعليق من واتسآب على ثغرتها الأمنية
16/01/2017
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سعودي يترك عربة فاكهة بدون بائع لكي يشتري الزبائن بأنفسهم.. وهذه هي النتيجة
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خبير أمريكي بشؤون الشرق الأوسط: هكذا ستكون سياسة ترامب تجاه المملكة وإيران
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جامعة الأميرة نورة توقع مذكرتي تفاهم مع جنرال إلكتريك لتطوير الرعاية الصحية
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العمل تودع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات المستفيدين
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مستشفى تربة العام تمتلئ بحالات التسمم بسبب أحد مطاعم الوجبات السريعة
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محكمة مصرية تقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة محكمة مصرية تقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة
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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة
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تسويق 90% من مشاريع وزارة الإسكان عبر برنامج “وافي” خلال السنوات الخمس المقبلة.
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العثور على ريان المالكي بعد أسبوع من اختفائه بجدة
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أسباب انخفاض وارادت السيارات المستعملة بالمملكة بنسبة 44% العام الماضي
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قرارات مجلس الوزراء ليوم الإثنين
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قاتل شقيقه بالقطيف يسلم نفسه للجهات الأمنية بعد أيام من هروبه
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بالفيديو.. جندي بُترت يده بالحد الجنوبي يسرد تفاصيل تمكنه من قتل 7 حوثيين
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بالفيديو.. طفلة نابغة تصحح لأبيها أخطاءه في قراءة القرآن
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شرطة دبي تنهي مشكلة مواطن سعودي خلال ساعات بـ”الإيميل”
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إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للقيادة
التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
دوبلكس بصفوة #الخرج وبسعر مغري – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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التسويق العقاري : للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ،…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
أمير القصيم يكرم المشيقح
رسل السلام
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اخبار سريعة
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