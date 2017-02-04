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الخرج اليوم - محمود سليمان : قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إنه ليس من حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على…
أمير جازان يمازح القائمين على جناح المنتجات الزراعية للمنطقة في الجنادرية” :لا تحطون قات”
04/02/2017
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محافظ “مؤسسة النقد”: لا يحق لـ”حساب المواطن” الاطلاع على حسابات المواطنين المصرفية
04/02/2017
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شاهد.. الشيخ عائض القرني يوجه نصائح للزوجات لمساعدتهن في التعامل مع أزواجهن
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“هيئة تنظيم الكهرباء” تعلن المعايير المضمونة للخدمات.. والغرامات المفروضة على مقدمي الخدمة لصالح المستهلك
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وزير المالية: لن يكون هناك “حساب مواطن” إذا انخفضت أسعار الطاقة
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شاهد.. هكذا تصرفت مجموعة من الإبل بعدما وجدت حوض الماء الذي تشرب منه متجمداً بالكامل
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عسيري: الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران.. وعليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية
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ريمة بنت بندر: “هيئة الرياضة” تعمل على إصدار تصاريح مراكز رياضية نسائية بأسعار مشجعة
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بسبب “تدني درجات الحرارة”.. “تعليم تبوك”: بدء الحصص الدراسية في التاسعة صباحاً بجميع مدارس المنطقة
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إمام الحرم المكي : وسائل التواصل أفرزت غيابا لهيبة الكلمة وعدم استشعار عظمتها
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سلمان العودة يرثي زوجته بمقال مؤثر.. ويتذكر زيارتها له بالسجن
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أهالي الدرب يٌشيعون جثمان الشهيد أبو راسين بجازان
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القبض على عصابة باكستانية تخصصت بسرقة مركبات الايسوزو
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إلغاء تقليص الوجبات على رحلات الخطوط السعودية الدولية
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دول خليجية تصدر جوازات سفر للطيور والحيوانات الأليفة.. والمملكة: نصدر بطاقات ملكية فقط
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فريق طبي ينقذ شابًا من الموت بعد انفجار طحاله في نجران
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المرور: المخالفات المرورية تسقط آلياً عن المتوفين بمجرد صدور شهادة الوفاة
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مسؤول: المشتريات الحكومية لن تُستثني من ضريبة القيمة المضافة
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التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
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الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
الإعلام الرياضي …..
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
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ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
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- أمير جازان يمازح القائمين على جناح المنتجات الزراعية للمنطقة في الجنادرية” :لا تحطون قات”
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