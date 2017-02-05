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الخرج اليوم - سعود الضحوك : أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) في كلمة له بقصر اليمامة بالرياض خلال استقباله ضيوف المهرجان…
مسؤول أردني بشركة سعودية كبرى يطرح وظيفة مقتصرة على أبناء بلده.. و”العمل” تتدخل
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بالصور..بعد كارثة وفاة طفلين وسائق في مجرى مياه بالرياض.. إنقاذ شخص سقط بسيارته في المكان نفسه
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صورة مؤثرة لأمير الباحة وهو يقبل جبين شهيد مخضبا بالدم
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شرطة الشرقية توضح ملابسات فيديو إيقاف مفحط بإطلاق النار على مركبته
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بالصور.. انتشال جثث طفلين وسائقهما بعد سقوط سيارتهم في مجرى مياه بالرياض
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“التعليم”: اختبارات نهاية العام في رمضان ستبدأ في الـ 10 صباحاً
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“التجارة” تستدعي 64 سيارة “روزرايز” طراز GOST لخلل في “الإيرباق”
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“الصحة” توقف عمالة وافدة يجرون تحاليل دم في كشك بجوار مدرسة دلة للقيادة في الرياض
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بالفيديو.. عامل ينام داخل عبارة في البرد القارس.. والعمل تتخذ إجراءاتها
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تدشين بوابة تسجيل منشآت الوساطة العقارية
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خادم الحرمين يستقبل ضيوف مهرجان ” الجنادرية 31 ” من الأدباء والمفكرين
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أبها: أب يقتل ابنه ذا الـ 12 عاماً بعدة طعنات.. والجهات الأمنية تطيح به
05/02/2017
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موظف في شركة استيراد يكتشف “كوكايين” بقيمة نصف مليار ريال ضمن إرسالية دجاج
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مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف»
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سعوديات يرفضن حضور حفلات توجد بها كاميرا خوفاً من الابتزاز والتسريب.. هذه بعض تجاربهن
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باحثون: «الضوضاء العصبية» بالدماغ تؤثر سلباً على إدراك كبار السن
05/02/2017
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أمير الرياض يصدق على توصيات موقعين لمطاري التنمية الشمالية والجنوبية
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توقعات بوصول أولى دفعات القروض العقارية إلى 6500 قرض
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التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
دوبلكس بصفوة #الخرج وبسعر مغري – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
فرصة استثمارية : فيلا ومعها شقتين مسروقة بحمراء #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
التسويق العقاري : للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ،…
للايجار بالكامل معارض ميزانين و17شقة ب #الخرج : نيشان المجد العقارية / 0505592725
التسويق العقاري : حاليا معارض ميزانين وشقق للايجار بالكامل بطريق الامير سلمان ، الواجهة شمالية ، والمساحة الاجمالية…
فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
#الخرج .. محافظة وحافظة التراث
الإعلام الرياضي …..
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
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خميس: اطمئنوا.. لن أرحل
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
رسل السلام
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