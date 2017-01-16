الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد…

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