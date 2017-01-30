الخرج اليوم - سعود الضحوك : نعى الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. وأوضح بيان رسمي أن…

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