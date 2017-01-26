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مشاجرة تنتهي ب #جريمة_قتل_بالخرج
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الخرج اليوم - سعود الحربي : أقيمت اليوم في جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء، اتباعاً لسنة المصطفى – عليه أفضل الصلاة والسلام – عند…
البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة
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جزائية مكة تقضي بصرف النظر في قضية المتهمين في حادثة رافعة الحرم المكي
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شرطة الرياض تعثر على الفتاة المفقودة “شادن” وتسلمها لذويها
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قياس يعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
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“العدل” تقر تعديلات بنظام التنفيذ مراعاةً للمرأة في قضايا النفقة والحضانة
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التأمينات تنفي وجود إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص
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تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي.. إلغاء الأوبريت الغنائي لـ ” الجنادرية 31 “
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استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أيام
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صاحبه سيطر عليه .. القبض على “النمر الهارب” في ينبع !
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والد السرواني: بمنطق الشرع والعقل لا عزاء لولدي ولا أفكر بـ”شهادة وفاة” !
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بالتعاون مع شقيقتها .. سيدة تعنّف ابنتها حتى الموت في الطائف
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بالسب والضرب والتكفير.. “مواطن” يعتدي على جهاز المباحث ويصفهم بالمرتدين !
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“الاستئناف” تؤيد أحكاماً بمنع شاب من أي عمل له علاقة بالنساء وحبسه وجلده.. وهذه تفاصيل قضيته
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حساب المواطن يستنثى «حافز» من دخل الأسرة والمواطن
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أعضاء بـ «الشورى» يطالبون بتعيين محققات في الادعاء العام
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إحالة المتهمين المصريين بقتل المعلم “العميريني” خنقاً إلى الجنايات.. وهذا ما توصلت إليه التحقيقات
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تفاصيل آلية تشغيل المواقف الخاضعة للرسوم وطريقة الدفع في جدة
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بالفيديو.. شاب ملثم يتشاجر مع متجمهرين في ساحة للتفحيط ويهددهم برشاش
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الإعلام الرياضي …..
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
دوبلكس بصفوة #الخرج وبسعر مغري – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
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أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
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