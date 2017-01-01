أخبار الخرج
الشاب محمد بن خجيم عريساً
بـ #الخرج الشراكة المجتمعية والأسرية والمدرسية برنامج تدريبي للمهيني يستهدف قادة المدارس ووكلائها والمرشدين
بالخرج : الحفل الختامي للحلقة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم في الجمعية السعودية للاعاقة السمعية
وقائع أمنية
مشاجرة تنتهي ب #جريمة_قتل_بالخرج
تعليم الخرج
بـ #الخرج الشراكة المجتمعية والأسرية والمدرسية برنامج تدريبي للمهيني يستهدف قادة المدارس ووكلائها والمرشدين
بالخرج : الحفل الختامي للحلقة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم في الجمعية السعودية للاعاقة السمعية
الخرج اليوم
أخبار محلية
الخرج اليوم - سعود الحربي : واصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج تعزيز العمل المؤسسي في حكومته عبر عشرات القرارات والأوامر التي صدرت…
تفاصيل جديدة في قضية “فتاة الوهم” من محكمة جدة
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قاض يكشف أسباب مضاعفة الحكم على متعري كورنيش الدمام
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الصحة: فشل 75% من مديري المراكز الطبية فى إختبارات التقيم
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مدينة صناعية “سعودية – تركية” تضم 3 آلاف مصنع بالمدينة المنورة
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فضلاً عن البدل النقدي.. هذا ما سيقدمه “حساب المواطن” في المستقبل للمستفيدين
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أبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016
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بالفيديو.. “أمير الرياض ” بدأنا موسم الحصاد ومشروعات رائعة تظهر فى الوجود
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مفتي المملكة: البيعة من أحكام الشريعة الإسلامية.. “والمغامسي”: هذا جزاء خلعها والتجرد منها
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بالصور.. فريق القفز المظلي بالداخلية يحتفل بذكرى البيعة بعرض احترافي للقفز الحر
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6 طلقات نارية تحرق المركبة الرسمية لرئيس لجنة التعديات في الأفلاج
01/01/2017
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المغامسي: لا تتم مصالح الناس دينيًّا ودنيويًّا إلا بالبيعة لولي الأمر
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زوجة الشهيد العسيري: تكشف عن قصيدته فى حب جازان
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التحقيق مع مواطنين لرصدهما تحركات الدوريات الأمنية وتداولها عبر «واتس آب»
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بالفيديو ..حادث تصادم هدد حياة شخصين اثر فقدان مفحط السيطرة على سيارته
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بعد وساطة 3 أمراء .. مواطن يعفو عن قاتل ابنه في حائل
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ذئب يهاجم طفلاً في حديقة سوق عرعر.. وأمير المنطقة يوجه بإخلائها
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سفير المملكة يتعهد بحل قضايا السجناء السعوديين في السودان قريباً
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“مرور القريات” توقف شابين بالقوة الجبرية لممارستهما التفحيط في “زفة عرس”
01/01/2017
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حساب المواطن نموذج لإهتمام ولاة الأمور بالمواطنين
معاً نحو طفولة واعدة …
الاقتصاد المعرفي …
نحن… الحصن المنيع
الميزانية دليل على قوة ومتانة الاقتصادي الوطني
الإقتصاد السعودي نمو ونهضة متجددة
حكايا بكماء…
خذ أخبارهم من صغارهم
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أخبار رياضية
معنا ضيف
ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
بالفيديو…المؤرخ الرياضي صالح الصغير خلال برنامج (سطور) : لا تغضبوا من صراحتي … بهذا الشكل ستضيع رياضة الخرج
المدرب ياسر الحزيمي : تفاجأت بالخرج .. ومنبر مركز الهداية هو منبر التدريب المتميز لأهالي الخرج
أخبار المناطق
رسل السلام
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اخبار سريعة
- تفاصيل جديدة في قضية “فتاة الوهم” من محكمة جدة
- قاض يكشف أسباب مضاعفة الحكم على متعري كورنيش الدمام
- الصحة: فشل 75% من مديري المراكز الطبية فى إختبارات التقيم
- مدينة صناعية “سعودية – تركية” تضم 3 آلاف مصنع بالمدينة المنورة
- فضلاً عن البدل النقدي.. هذا ما سيقدمه “حساب المواطن” في المستقبل للمستفيدين
- أبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016
- بالفيديو.. “أمير الرياض ” بدأنا موسم الحصاد ومشروعات رائعة تظهر فى الوجود
- مفتي المملكة: البيعة من أحكام الشريعة الإسلامية.. “والمغامسي”: هذا جزاء خلعها والتجرد منها
- بالصور.. فريق القفز المظلي بالداخلية يحتفل بذكرى البيعة بعرض احترافي للقفز الحر
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