أخبار الخرج
وقائع أمنية
مشاجرة تنتهي ب #جريمة_قتل_بالخرج
تعليم الخرج
برعاية محافظ الخرج . . صناعي الخرج يقيم حفل تخرج الدفعة السابعة من خريجي دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور وتكريم المتقاعدين .
الخرج اليوم
أخبار محلية
بحضور أمير الكويت وملك البحرين وقيادات عربية
بث مباشر.. خادم الحرمين يفتتح مهرجان “الجنادرية”
الخرج اليوم - سعود الضحوك : رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء (1 فبراير 2017) حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)،…
بحضور أمير الكويت وملك البحرين وقيادات عربية
بث مباشر.. خادم الحرمين يفتتح مهرجان “الجنادرية”
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الفالح: ترامب لديه سياسة جيدة للنفط.. وقد نزيد من استثماراتنا في أمريكا
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قنصل كوريا: سحب مشروع محطة “ينبع” من “سامسونج” تتحمله وزارة المياه لإخلالها ببنود التعاقد
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مركز اتصال حساب المواطن يتلقى اليوم 25 ألف مكالمة للاستفسار
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تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر
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الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة
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“الخدمة المدنية” تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف
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مدير مرور مكة يتعرض لحادث دهس
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مصادر: مقتل المطلوبة أروى بغدادي في عملية إنزال للقوات الخاصة الأمريكية باليمن
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عدد المسجلين في حساب المواطن يتخطى الـ 600 ألف
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الداخلية تنفذ القصاص في مواطن قتل آخر بالرياض
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الأمن الإلكتروني: خطر شمعون 2 لا يزال مستمراً
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لقطات من داخل مركز التحكم وخدمة العملاء لـ”حساب المواطن”.. و635 موظفة للرد على استفسارات المواطنين
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3 أسباب وراء ترحيل المبتعثين السعوديين ومرافقيهم من أمريكا.. تعرف عليها
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الاقتصاد والتخطيط: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص بينها الصحة والتعليم والمطارات
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سمو أمير الرياض يفتتح مؤتمر الزهايمر الدولي الثالث.. ويكرم الداعمين
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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة “و”التدريب التقني” يطوران برامج تدريبية لذوي الإعاقة
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أكثر من 30 أسرة منتجة تشارك في مهرجان “وادينا .. تراث واصالة “
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التسويق العقاري بالتعاون مع شركة نيشان المجد العقارية
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الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب…
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الخرج اليوم - محمود سليمان : يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت…
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فرصة استثمارية : استراحة عزاب بالخرج (مباعة)
للبيع استراحة عزاب مساحه اﻻرض 490 م اربع شقق اﻻجار شهرى على شارعين شمالى 20…
الإعلام الرياضي …..
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
أخبار رياضية
الشرطة توقف لاعب سدوس
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ضيفة “لقاء مع موهبة” عبير الطفيل : الألوان والقلم الرصاص تشد انتباهي منذ الصغر وتستهويني للرسم والابداع
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أخبار المناطق
رسل السلام
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