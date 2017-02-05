الخرج اليوم - سعود الضحوك : أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) في كلمة له بقصر اليمامة بالرياض خلال استقباله ضيوف المهرجان…

5005 0 05/02/2017